Caixa2doBolsonaro é 1º lugar nos Trending Topics do Twitter no mundo

18/10/2018 | 17:31



Com a denúncia feita pelo jornal Folha de S. Paulo, nesta quinta-feira, 18, de que empresas teriam financiado pacotes de disparo de mensagens contra o PT no WhatsApp, a hashtag #Caixa2doBolsonaro ocupou o primeiro lugar nos Trending Topics mundiais do Twitter na tarde de hoje.

A hashtag #Bolsolão é o quarto assunto mais citado na rede social, seguido por #MarqueteirosDoJair. Já #CiroXHaddad, em referência à afirmação do candidato do PT sobre eventual anulação da candidatura de Jair Bolsonaro e a entrada de Ciro Gomes no segundo turno, ocupa a oitava posição dos trends mundiais.