Brinquedos em lojas online têm deflação de 4,8% no Dia das Crianças, diz pesquisa

18/10/2018 | 17:25



Os preços de brinquedos no e-commerce sofreram deflação média de 4,8% no Dia das Crianças, segundo um levantamento realizado pela Precifica, empresa que atua na área de precificação dinâmica do comércio digital. O estudo monitorou o preço de diversos brinquedos entre 4 de setembro e 4 de outubro, período de concentração das vendas online.

Neste ano, as vendas na web atingiram a marca de R$ 1,82 bilhão na data, o que representa 5% de alta nominal diante dos R$ 1,73 bilhão no mesmo período em 2017.

A pesquisa também registrou alta diferença de preços do mesmo produto entre as lojas.

O preço da boneca "Little Mommy Faz Xixi", por exemplo, variou 212,3% no dia 17 de setembro, com preços entre R$ 39,90 e R$ 124,90 nos sites monitorados.

O preço do "Fogão Mini Chef Xalingo" também teve oscilação de 245,8% no dia 4 de outubro, com valores entre R$ 54,95 e R$ 189,99.