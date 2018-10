Pastor de S.Bernardo expulso por não apoiar Bolsonaro não votará no 2º turno

Daniel Tossato

18/10/2018



Desligado da Igreja Renascer em Cristo em São Bernardo por rejeitar apoiar o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), o pastor Danilo Bernassi decidiu que não irá votar no segundo turno. O religioso alegou que não quer mais se envolver com política. Durante a primeira etapa da eleição, Bernassi votou em Cabo Daciolo (Patriota), contrariando a direção, fato que resultou em sua expulsão da instituição religiosa.

“Depois de orar, achei melhor não me envolver mais com política. Desde quando saí da igreja, me sinto triste e desesperançoso”, disse o religioso. Apesar de não querer participar do pleito, o pastor manteve as críticas aos ex-colegas da Igreja Renascer, alegando que não é correto misturar religião com política. “Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não acredito o templo seja o melhor lugar para pedir votos.”

Na semana passada, Bernassi chegou a conversar com um dos bispos da instituição, o que teria amenizado a situação entre o pastor e a igreja. Mesmo assim, Bernassi revelou não ter interesse em retornar à Renascer. “Meu ciclo se encerrou naquele local. Vou continuar orando para que tudo foque bem”, disse. Bernassi ainda reafirmou sua simpatia à imagem de Cabo Daciolo. “Ele realmente era um candidato crente em Jesus.”

Morador da comunidade do DER, em São Bernardo, o pastor afirmou que não procura nenhuma igreja no momento e que continuará em oração até o fim das eleições. “Só quero que o próximo candidato consiga unir o Brasil e fazer uma boa presidência.”

Relembre o caso - O pastor Danilo Bernassi foi expulso da Igreja Renascer em Cristo, na semana do primeiro turno, após declarar voto em Cabo Daciolo, em vez de apoiar o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, como defendia a direção da instituição religiosa. Bernassi tinha colocado mensagem em favor de Daciolo nas redes sociais.

Um dos bispos da igreja, identificado como Phillip Guimarães, chamou Bernassi para conversar e demonstrou insatisfação com o posicionamento do pastor. Ao fim da conversa, Guimarães disse a Bernassi que ele seria desligado da Igreja Renascer e que não poderia mais entrar no templo.

À época, o pastor argumentou que não achava certo que a igreja apoie qualquer candidato e que sua adesão a Cabo Daciolo tinha sido feito em sua página pessoal. “Jesus foi morto pelo império romano ou seja pela política. Não se pode misturar política com religião”, comentou Bernassi ao Diário.