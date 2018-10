Banda Anabella 78 grava DVD em São Bernardo

Caroline Manchini

Especial para o Diário



18/10/2018 | 18:25



O ano de 1985 foi especial para Detu Peace e Mark, dois garotos paulistanos apaixonados por música, que tinham um desejo em comum: criar a própria banda. Influenciados pelo rock nacional e pelo grupo britânico The Beatles, convidaram outros músicos e montaram o quarteto Os Últimos Dias da Escrava Anastácia. O nome mudou para Escaradeus, mais tarde, Beatos e, somente em 2007, depois de diversas formações, surgiu Anabella 78u.

É com ele que o atual grupo - Detu (vocal e guitarra), Mark (baixo), Poco (bateria) e Márcio Medeiros (teclado) - vai gravar seu primeiro DVD oficial. A apresentação gratuita será realizada neste sábado (20), a partir das 20h, no Teatro Mário Amato (Rua Vitória Maria Medice Ramos, 330), em São Bernardo.



‘Queremos que as pessoas entrem no universo da nossa banda, conheçam as músicas e, a partir das letras, possam refletir sobre a sua própria existência”, explica o vocalista Detu, que também é o responsável por compor todas as canções do quarteto. No repertório do show destacam-se as faixas A Escolha, A Primeira Vez, Descendo a Ladeira e Concretos de Isopor, que fazem parte do CD gravado em 2017 com o produtor musical Rick Bonadio.

Focados em produzir música sem se preocupar com estilo específico, eles têm o objetivo de se aproximar cada vez mais do público, levando arte e bom som para aqueles que não têm acesso. “Fazemos isso por meio de shows gratuitos na grande São Paulo e cantando nas rádios comunitárias”, conclui.