Por amor à música

Caroline Manchini/Especial para o Diário



19/10/2018 | 07:57



É preciso fugir um pouco da rotina acelerada e separar um momento de tranquilidade para ouvir atentamente às letras e aos arranjos do disco Espelho de Maria (Biscoito Fino, preço sugerido R$ 34,90), o mais recente trabalho da cantora Olivia Hime, 75 anos, que acaba de chegar às lojas físicas. Depois de três anos de pesquisas e imersão no universo da música brasileira, da qual é admiradora declarada, a artista chegou ao resultado que tanto queria: um disco fora do convencional, sem mudança repentina de clima entre as faixas, como se as canções estivessem entrelaçadas umas nas outras.

Para isso, Olivia agrupou músicas de Dori Caymmi, Edu Lobos e Francis Hime, que fazem parte da chamada segunda geração da bossa nova, em formato de suíte, dividindo o disco em três momentos especiais, dedicados para cada um dos cantores.

O primeiro deles, intitulado Suíte Dori – Canções Sem Fim, tem abertura instrumental, seguida das canções Amazonas, O Mar É Meu Chão, Saveiros, O Cantador e outras. No segundo, Suíte Edu, com subtítulo São Bonitas as Canções, a artista, com sua voz suave e serena, revê as faixas Choro Bandido, Reza, Canção do Amanhecer, Memórias de Marta Saré, dentre outras.

E, para encerrar o álbum, temos a Suíte Francis – Canções Apaixonadas, com as músicas Atrás da Porta, O Amor Perdido, Maré, Embarcação e outros sucessos de Francis, que fez os novos arranjos em parceria com Paulo Aragão, Jaime Alem e Dori. “Dei total liberdade para eles, que são mestres da música brasileira, criarem a parte instrumental, porque não acho que devo cantar o tempo inteiro. Gosto mesmo é dessa mistura entre o som do instrumento com a voz e a poesia”, conta Olivia. “Em um mundo tão acelerado quis criar algo que precisássemos parar para poder ouvir com atenção. Ele te dá a possibilidade de apreciar a letra e a melodia. Estou encantada e feliz com o resultado”, analisa.

Além deste trabalho, a cantora já lançou, durante os 35 anos de carreira, 17 CDs, três DVDs e ainda tem outros projetos em mente. “Sou cheia de ideias e acho que tenho mais uns dez trabalhos esperando para serem executados. Mas, por ora, vou continuar me dedicando ao Espelho de Maria pelo menos durante os próximos dois anos”, adianta.

Em relação aos shows agendados, Olivia diz que ‘neste momento delicado que o País enfrenta’ não planejará nenhuma apresentação nacional. Participará apenas de um festival na França, em dezembro, onde fará homenagem ao poeta, cantor e compositor Vinicius de Moraes (1913–1980). “Quando acabar a eleição pretendo, a partir de fevereiro, apresentar o disco nas unidades do Sesc de São Paulo, Interior e, sem dúvidas, no Grande ABC”, promete.