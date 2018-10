Ex-ministro de FHC declara apoio a Haddad e vê Bolsonaro como risco à democracia

18/10/2018 | 16:43



Ex-ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso, o advogado José Carlos Dias disse nesta quinta-feira, 18, pouco depois de evento em apoio ao candidato do PT, Fernando Haddad, que "só o Bolsonaro é capaz" de fazer com que ele vote no PT. Ele participou de atos de juristas ao lado do presidenciável em um hotel no Paraíso, na zona sul de São Paulo. Dias defendeu presos políticos na ditadura militar e participou da Comissão Nacional da Verdade.

Crítico ao partido de Haddad, o ex-ministro classificou o candidato do PSL como um risco à democracia. "Bolsonaro é um perigo imenso para o Brasil", afirmou.

Dias defendeu a posição de FHC de se manter distante da candidatura petista e atribuiu a posição do ex-presidente a um erro do PT. Segundo ele, a primeira coisa que Haddad deveria ter feito depois do primeiro turno era procurar o tucano em vez de ir a Curitiba "pedir a bênção ao Lula".

Agressões de eleitores de Bolsonaro

Na saída do evento, ele e a reportagem do Estado foram confundidos e hostilizados por duas mulheres que passavam de carro e gritavam palavrões contra o PT. Uma delas disparou cusparadas em direção à reportagem, após fazer gestos obscenos.