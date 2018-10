'Nenhum equipamento técnico ou mobiliário do Santos Dumont foi danificado', afirma Prefeitura

Do dgabc.com.br



18/10/2018 | 16:06



Após tempestade que caiu na tarde desta quarta-feira no Grande ABC, entrou água no Teatro Santos Dumont (Avenida Goiás 1.111), em São Caetano. De acordo com nota enviada pela Prefeitura, isso aconteceu pelo grande volume de chuva que caiu em curto espaço de tempo e entrou no teatro por uma porta lateral. "Nenhum equipamento técnico ou mobiliário foi danificado pelo ocorrido."

Ainda segundo o texto, "(...) a água se acumulou na região da plateia próximo ao palco. Porém, ontem mesmo (quarta-feira), toda a água foi retirada e iniciada a limpeza do espaço. Hoje (quinta), funcionários da limpeza, com apoio dos atiradores do Tiro de Guerra de São Caetano, finalizaram o trabalho de limpeza."

Questionados sobre a agenda, a Prefeitura afirmou que tudo continuará como o planejado. "O teatro está em condições de receber o público. Toda a programação está mantida até o momento, inclusive as apresentações desta quinta-feira, pelo 7º Festival Fundação das Artes de Teatro Estudantil."