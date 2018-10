Episódio especial de Grey's Anatomy homenageará personagens mortos da série

18/10/2018 | 16:17



Boas notícias para quem ama Grey's Anatomy mas não suporta mais ver seus personagens favoritos sendo mortos na série! A ABC enviou um release à imprensa internacional divulgando o nome e a sinopse do sexto episódio da 15ª temporada - e ele promete fazer muita gente chorar! Veja abaixo:

Flowers Grow Out of My Grave (Flores Nascem do meu Túmulo) ? Meredith tem um paciente cuja família celebra o Dia dos Mortos, o que faz com que os médicos se lembrem das pessoas que eles já perderam. Richard compartilha notícias inesperadas com Meredith sobre o seu pai, Thatcher. Nesse meio tempo, Teddy tenta dizer a Owen que ela está grávida, mas acaba tendo um contratempo, e Jo encoraja Link a conquistar uma das médicas.

É, isso mesmo! Parece que teremos alguns flashbacks dos nossos queridos personagens que já se foram. Entretanto, o site TV Line apurou que os atores T.R. Knight (George), Chyler Leigh (Lexie) e Eric Dane (Mark) não gravarão cenas novas para o especial. Bom, pelo menos eles serão lembrados de alguma forma, não é?

O episódio será exibido no dia 1º de novembro. Está ansioso?