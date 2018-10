Cia. de Santo André apresenta ‘Cine Hadarahs’

Miriam Gimenes



19/10/2018 | 07:44



Integrantes do Studio Hadarahs Bellydance apresentam amanhã, no Clube Atlético Aramaçan (Rua São Pedro, 345), às 19h30, o espetáculo Cine Hadarahs. No palco, durante duas horas, 16 bailarinas se revezarão para executar 15 coreografias de dança do ventre e tribal fusion baseadas em sucessos do cinema mundial.

A sétima arte já era um tema que permeava há tempos a cabeça da coreógrafa e diretora do Studio, Juliana Bononi. “Sou apaixonada por filmes e, por ser um tema muito complexo, encarei como um grande desafio na minha carreira. Por isso procurei abordar de uma maneira bastante diferente e inusitada”. Os filmes escolhidos são mantidos em segredo, até para não quebrar a magia do espetáculo.

O espetáculo contará com a participação especial de outros bailarinos, entre eles Marcelo Justino, de Jundiaí, Gui Troiano, de São Paulo, e Bia Vasconcelos, da Bahia – ela também dará workshop na sede do Hadarahs, no dia seguinte à apresentação. Os ingressos custam R$ 30 e estarão à venda na bilheteria.