Kendall Jenner critica jornalistas após ter sua casa invadida

18/10/2018 | 15:17



A modelo Kendall Jenner teve sua propriedade invadida por um homem, segundo informou o site TMZ nesta quinta-feira, 18. Ela aproveitou a divulgação da notícia para fazer uma crítica a sites que exponham o lugar onde ela mora.

De acordo com a reportagem, o invasor é um canadense de 37 anos chamado John Ford, que já havia sido julgado por entrar no condomínio de Kendall no mês passado, e tinha uma ordem judicial para ficar a pelo menos 300 metros do condomínio fechado.

Porém, o homem descumpriu a decisão e invadiu novamente o local, tendo a casa de Kendall como alvo, e foi encontrado por sua equipe de segurança nos fundos da residência, próximo à sua piscina.

Em seu Twitter, Kendall compartilhou a notícia do TMZ e fez duras críticas. "E como vocês acham que essas pessoas tenebrosas sabem onde minha casa fica? Porque vocês liberam não apenas fotos, mas a minha localização. Isso é mais que inseguro. Não é o mínimo de privacidade que podemos pedir?"

Em seguida, complementou: "Eu entendo que eu concordei com isso, mas quando vocês divulgam a exata localização de onde vivo, é quando colocam minha vida em risco."

"A casa de vocês é o seu paraíso seguro, mas para mim, por causa de veículos como vocês, minha casa é tudo menos isso. Vocês deveriam envergonhar-se."

Confira as publicações de Kendall Jenner abaixo: