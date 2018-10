Meio-irmão de Meghan Markle dá a entender que a duquesa pode ter irmãos e irmãs na Tailândia

18/10/2018 | 14:10



A família de Meghan Markle gosta de ser o centro das atenções, isso já ficou bem claro. Agora, foi a vez do meio-irmão da duquesa, Thomas Jr., ser o foco dos holofotes após dar uma entrevista polêmica para o site Radar Online em que fala sobre as aventuras loucas de seu pai enquanto estava na Tailândia.

- Meu pai me contou sobre suas viagens à Tailândia enquanto tomávamos algumas cervejas. Ele disse: Você pode pegar duas mulheres para o final de semana por 50 dólares. As coisas que elas fazem são incríveis. Você será um homem mudado.

De acordo com o irmão de Meghan, seu pai fez viagens sexuais no exterior no início dos anos 80, quando ainda era casado com a mãe da duquesa, Doria Ragland.

Thomas Jr. vivia com seu pai, Doria e Meghan, quando Thomas Sr. passou a fazer essas viagens. Ele até brincou que Meghan pode ter meio-irmãos ou irmãs no Extremo Oriente.

Tenso, hein?