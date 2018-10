Preços em supermercados paulistas sobem 0,37% em setembro, diz Apas

18/10/2018 | 13:14



A inflação nos supermercados do Estado de São Paulo atingiu 0,37% em setembro na comparação com agosto, de acordo com o Índice de Preços dos Supermercados (IPS), calculado pela Associação Paulista dos Supermercados (Apas) e pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Com este resultado, o acumulado do ano agora apresenta inflação de 3,58%.

A Apas considerou que a alta de preços tem sido sustentada em razão do impacto do dólar em produtos com matérias primas dolarizadas.

Em janeiro, a Apas havia previsto que a inflação no setor ficaria entre 3% a 4% em 2018. A entidade afirmou que é possível que o número seja revisto até o final do ano.

As categorias de produto que apresentaram maior aumento e têm maior impacto no dia a dia do brasileiro são massas, cuja alta em setembro foi de 3,29% e biscoitos, aumento de 1,86%. Produtos de limpeza subiram 1,90% e produtos de higiene e beleza, 1,08%.