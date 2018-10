Fãs reparam que Ariana Grande cobriu tatuagem para Pete Davidson em apresentação

18/10/2018 | 13:10



Ariana Grande fez recentemente sua primeira apresentação desde que terminou seu relacionamento com Pete Davidson. Muitas pessoas achavam que ela poderia acabar cancelando a performance pelo fato de o término ter sido recente, mas a cantora não fez isso e arrasou!

Mas algo que havia passado despercebido para alguns, chamou a atenção de seus fãs: ela apareceu na apresentação com a tatuagem que havia feito para Pete coberta por um curativo! A tatuagem é com o nome de Pete, e está localizada no meio do dedo anelar da mão esquerda de Ariana.

Após a apresentação, a cantora disse nas redes sociais que quer ficar um tempo afastada da internet, para evitar ver coisas que não quer no momento. Quanto a Pete, ele foi visto pela primeira vez desde o término, e nas fotos, parece estar meio abatido por conta de toda a situação. Segundo a People, ele estava chegando na casa de sua mãe, em Nova York.

Nada fácil, né?