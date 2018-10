Fábio Assunção e Maria Ribeiro reatam o namoro

18/10/2018 | 13:10



Pode ser muito amor, pode ser a saudade..mas no mundo dos famosos existem muitos casais ioiô, ou seja, que estão constantemente se separando e voltando a namorar. E, ao que tudo indica, o término de Fábio Assunção e Maria Ribeiro não durou muito.

De acordo com o jornal Extra, os dois reataram o namoro depois de quase dois meses separados. No fim de agosto foi anunciado o fim do relacionamento. No entanto, ainda segundo a publicação, as viagens da atriz a São Paulo, onde vive Fábio, voltaram a ficar mais frequentes nas últimas semanas.

Aliás, das pessoas mais próximas, eles não escondem mais que o romance voltou com tudo. Procuradas, as assessorias de imprensa dos atores afirmam não comentar a vida pessoal dos dois.

Fábio e Maria começaram a namorar no início de 2018 quando o ator gravava a série Onde Nascem os Fortes, no sertão paraibano.