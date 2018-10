Hailey Baldwin sem querer revela que Justin Bieber não gosta de Kendall Jenner

18/10/2018 | 13:10



Hailey Baldwin e Kendall Jenner, além de serem modelos e trabalharem juntas de vez em quando, são também melhores amigas! Ambas são de famílias famosas - Hailey é sobrinha de Alec Baldwin, enquanto Kendall faz parte do clã-Kardashian - e constantemente estão na mídia. Pensando nisso, o Carpool Karaoke: The Series convidou as amigas para participar do programa, que consiste em reunir celebridades dentro de um carro, para cantar e conversar.

E para deixar a situação interessante, a produção do programa ainda fez com que as duas realizassem perguntas uma para a outra, mas com um porém: usando um detector de mentiras! É aí que tudo ficou curioso, já que surgiu uma possível revelação que Justin Bieber, noivo de Hailey, não gosta de Kendall!

A irmã de Kim Kardashian pergunta à Hailey se Bieber achava ela legal. Como resposta, a loira ri muito, mas depois diz:

- É claro!

Porém, o detector de mentiras aciona e o técnico do aparelho afirma que a fala de Hailey estava errada!