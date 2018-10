O Brasil despedaçado

Do Diário do Grande ABC



18/10/2018 | 13:11



Artigo

Se todos estivessem lutando por uma Pátria amada, estariam todos unidos por uma só causa, o amor ao próximo. Isso não está nem de longe passando pelas pessoas, pois os discursos são de ódio, individualismo, razão absoluta, colocando em pauta o que ouvem, muitos sem vivência nenhuma, repetindo barulho que vem da desinformação, do diz que me diz, da fofoca, dos interesses pessoais, do status, da aparência, da falsidade.

Estamos descortinando quem é quem. O preconceito, o racismo, a intolerância estão se disseminando como vírus avassalador. A porta do armário abriu para o descaramento, a falta de educação e de respeito ao próximo. ‘Amigos’ se perdendo por opiniões divergentes, não há conversa, há briga – alguém tem de ganhar. Todos têm a verdade, argumentos cruéis; alguns nem sabem a verdade, mas disseminam mesmo assim.

As comparações estão ficando cada vez mais pesadas, o mau está tomando conta; para, o ódio nunca venceu. Para que haja transformação são necessários união, respeito e amor. Queremos País melhor para todos, não para mim, para você ou para um grupo. O Brasil é para todos, temos futuro, mas se o povo continuar buscando guerra, é guerra que teremos.

Vamos levantar a bandeira da paz, falar de forma agressiva só mostra a sua verdade, não a do povo. Se você acha que sua posição social ou política é melhor do que a do outro, se cale, porque se expondo está sendo igual ou pior do que seu político de estimação. Ao fim de tudo isso, sairá um vencedor, mas não será você. A vida dele mudará, vai atingir seu ideal? E você, será contemplado com o que, o ego? E quem se perdeu nessa briga, será que vai valer a pena?

Estamos diante de um duelo. Se não houver sanidade por parte do nosso povo, todos vamos perder. Não adianta gritar nas redes sociais por País com mais qualidade com base nas velhas promessas que já sabemos de cor e salteado: Educação, Saúde, Segurança, emprego e transporte. A maioria que grita paga convênio médico, mora em condomínio, paga escola para os filhos até a formação superior e não pega condução. É muita hipocrisia.

Vamos olhar para o próximo como gente, nem todo mundo não estudou porque não quis. Ninguém passa fome porque quer, mora sem infraestrutura por opção. Pense como humano, ajude a quem precisa, dessa forma sim sua vida terá mais sentido. A discriminação divide, determina lugar. Se desejamos País melhor, que a mudança comece por nós.

Maristela Prado é escritora, professora, biógrafa e tem o blog As Letras da Vida.

palavra do leitor

Exponham propostas!

É possível ser mais rasteira a propaganda política? Parece briga de serpentes, que rastejam e aprontam ‘botes’ na direção do inimigo. Pode ser mais perniciosa a tal propaganda. Chega a dar dor de estômago assistir aos ataques de ambas as partes. Candidatos, por favor, a população não é inseto, irracional, idiota! Falem de suas conquistas, de seus sonhos, de suas propostas, de suas ideias e deixem que as pessoas que votam escolham o que melhor traduz os sonhos da sociedade. O resto é nojento, podre, lama...

Márcia Perecin

São Bernardo

Ficcional

Se caso as gravíssimas delações de Antônio Palocci, ex-ministro de Lula e Dilma Rousseff, não forem suficientes para ‘sepultar’ de vez o PT e tudo mais que ali orbita, só nos resta concluir que nossa Justiça não passa mesmo de ficção igual a essas de super-heróis que vemos no cinema e na televisão. Com todo o respeito!

Maria Elisa Santos

Capital

Faltou pudor

Voltaram as eleições no Brasil e, com elas, apareceram candidatos que demonstraram carecer de um mínimo de pudor político. Eles não tiveram escrúpulos ao se apresentar ou ao serem representados, apesar de pairar sobre eles a suspeita de corrupção. Falta-lhes mínimo de pudor, que é a antessala da dignidade. A ciência ou a arte da política é antiquíssima. Plutarco, o filósofo e historiador de origem grega, que acabou sendo cidadão romano, alertava com a frase que ficou famosa: ‘À mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta’. Hoje, 2.000 anos mais tarde, diria que nossos políticos foram muito além, mas para o mal. Não somente não se preocupam em parecer honrados como não se preocupam em sê-lo, nem que se saiba que não são. Isso explica por que muitos candidatos que se apresentaram pedindo votos já foram condenados pela Justiça, ou estão sob processo ou sob suspeita de delitos de corrupção.

Luizinho Fernandes

São Bernardo

Novinha

Moderníssima penitenciária de segurança máxima está sendo inaugurada bem ao lado do famigerado Presídio da Papuda, em Brasília. Há vagas mais do que suficientes para acomodar toda a quadrilha de ‘poderosos corruptos’ que foram flagrados nas últimas investidas da Operação Lava Jato. A propósito, há notório prisioneiro que já está fazendo hora extra em inadequada suíte na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, certamente por falta de espaço em estabelecimentos prisionais à sua altura. Bem, com a citada inauguração o problema de vagas está resolvido e, melhor, na cidade onde ele tanto gostou de governar.

José Marques

Capital

Propina

Em relação à reportagem sobre o indiciamento de Michel Temer (Política, ontem), como está em fim de mandato, vai acontecer alguma coisa ao ‘vampirão’ ou ele sairá ileso e rindo de nossa cara?

Stela Gomide Gomes

São Caetano

Que militante, hein!

Ao analisar friamente as palavras iniciais de Cid Gomes em vídeo que circula nas redes sociais, fica a certeza de que ele tinha a melhor das intenções ao alertar aos petistas presentes sobre a necessidade de o partido fazer autocrítica, de reconhecer os erros cometidos no passado, de fazer mea-culpa e, deixando de lado as emoções ideológicas, discutir seriamente sobre a melhor forma de erguer-se novamente. Mas parece que o fundamentalismo petista falou mais alto e bateu de frente com o ‘cangaceirismo’ de Cid, levando-o à sua habitual verborragia. Resultado: pontos para o adversário. Com militantes e apoiadores desse nível, quem precisa de inimigos, né?

Vanderlei A. Retondo

Santo André