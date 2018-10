Instabilidade

Do Diário do Grande ABC



18/10/2018 | 13:09



A divulgação dos resultados do nível de emprego na indústria do Grande ABC, mostrando que setembro registrou enxugamento do quadro de funcionários após dois meses de contratações, evidencia que o setor ainda não se estabilizou depois da crise deflagrada pela reeleição da presidente Dilma Rousseff (PT) no já longínquo outubro de 2014. A manutenção da gangorra de números quatro anos depois daquele pleito traumático, que desaguaria em impeachment da petista, demonstra o impacto causado a longo prazo na economia por processo eleitoral turbulento.

Infelizmente, a situação atual não é menos complicada do que o confronto entre Dilma e Aécio Neves (PSDB). A batalha entre os presidenciáveis Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), preposto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupção em Curitiba, no Paraná, emite sinais preocupantes. O acirramento da disputa, com vários golpes abaixo da linha de cintura desferidos por ambos os lados, tem aberto chagas que vão demorar a cicatrizar – e certamente com reflexos na economia.

A liderança de Bolsonaro em todas as pesquisas de opinião pública, com ampla vantagem, tende a conflagrar ainda mais os ânimos, porque restam poucas alternativas para o petista tentar mudar o resultado além de apelar para a artilharia pesada. A apresentação de propostas, que seria saudável para o fortalecimento da democracia, fica relegada a segundo plano, para não dizer totalmente abandonada.

Para o Grande ABC, região que deve à indústria o desenvolvimento socioeconômico, a apresentação de propostas para a geração de empregos seria essencial para a formação da convicção dos eleitores. Embora os dois candidatos digam que a criação de postos de trabalho será ponto central de suas respectivas administrações, não dizem como pretendem agir em caso de vitória. Seria bem melhor se, em vez de gastarem o precioso tempo da campanha eleitoral com ataques, ambos demonstrassem como pretendem trabalhar pela estabilidade econômica a partir de 1º de janeiro de 2019.