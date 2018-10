Entre eleitores de Doria, 79% votam em Bolsonaro, revela Ibope

18/10/2018 | 11:25



No eleitorado paulista, há uma forte tendência da maioria dos eleitores do candidato ao governo estadual João Doria (PSDB) votar em Jair Bolsonaro (PSL) para a Presidência da República. Por outro lado, a maior parte das pessoas que pretendem votar em Márcio França (PSB) para o Palácio dos Bandeirantes declara voto em Fernando Haddad (PT) ao Planalto.

Conforme a pesquisa Ibope/Estado/TV Globo divulgada na quarta-feira, 17, Bolsonaro tem 63% das intenções de votos válidos no Estado e Haddad aparece com 37%. Considerando apenas o eleitorado de João Doria, 79% da preferência vai para Bolsonaro e 21% votaria em Haddad, no mesmo critério de votos válidos.

Em meio ao eleitorado de Márcio França, o presidenciável do PT tem 55% das intenções de votos válidos, enquanto que o candidato do PSL ao Planalto fica com 45%. Na pesquisa, Doria e França disputam o segundo turno em São Paulo empatados tecnicamente: 52% dos válidos para o tucano contra 48% para França.

Ex-prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB) enfrenta uma resistência maior na capital paulista na disputa pelo governo do Estado, enquanto que o candidato Márcio França (PSB) tem vantagem na cidade comandada pelo tucano até abril deste ano, mostra pesquisa Ibope/Estado/TV Globo divulgada na quarta-feira, 17.

Entre os eleitores da capital, 63% das intenções de votos válidos vão para França, contra 37% de Doria. Ao deixar o Executivo paulistano em abril, o tucano foi criticado por sair do cargo para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes.

Considerando apenas a periferia, há um empate técnico: 52% para o tucano e 48% para o candidato do PSB. No interior do Estado, João Doria leva vantagem: 60% a 40% das intenções de votos válidos.

No universo total do eleitorado paulista consultado na pesquisa, os dois candidatos estão empatados tecnicamente na disputa de segundo turno: Doria tem 52% das intenções de votos válidos e França tem 48%.

Potencial de voto

A pesquisa do Ibope mostra que 32% dos eleitores dizem que não votariam em João Doria "de jeito nenhum". A resistência a Márcio França, por sua vez, é menor, de 20%. Entre os entrevistados, 27% dizem que votariam com certeza em Doria e 26% falam que têm voto convicto em Márcio França.

Quando Ibope pergunta aos eleitores sobre se têm certeza de sua intenção de voto, 46% daqueles que declaram preferência em Doria dizem que a decisão é definitiva. Entre os eleitores de França, 44% dizem que não mudarão de voto em hipótese nenhuma.

A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 17 de outubro de 2018. Foram entrevistados 1.512 votantes. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A sondagem foi encomendada pelo jornal O Estado de S. Paulo e pela TV Globo, sendo registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo sob o protocolo Nº SP-07777/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo Nº BR-BR-07265/2018.