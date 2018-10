Após polêmica de traição, nasce filho de Sarah Poncio e Jonathan Couto

18/10/2018 | 11:10



Jonathan Couto e Sarah Poncio acabaram de dar boas-vindas ao filho mais novo, que nasceu na noite da última quarta-feira, dia 17. O casal, que já é pai de José, de um ano de vida, usou suas redes sociais para compartilhar a novidade.

A mamãe de 21 anos de idade estava internada desde o início de outubro por conta de algumas complicações na gravidez, e anunciou a chegada do bebê em seu Stories no Instagram. Um tempo depois, postou uma foto em que dizia:

Meu presente chegou.

Já o papai compartilhou um vídeo super fofo nas mesma rede social em que aparece segurado o recém-nascido ao lado de José, que dá beijinhos no irmãozinho.

Recentemente, o casal e a família de Sarah acabaram se tornando o foco dos holofotes após vir à tona que a ex-namorada do irmão de Sarah, Saulo Poncio, havia engravidado de Jonathan. A história foi descoberta quando a pequena Madalena já havia nascido e Saulo pensava ser o pai. No fim, Sarah resolveu perdoar Jonathan e Saulo se tornou noivo da influencer e ex-participante de De Férias com o Ex Brasil, Gabi Brandt.