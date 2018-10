Xuxa e Junno Andrade abrem o Dancing Brasil com apresentação ao som de trilha de Grease e arrasam

18/10/2018 | 10:10



O Dancing Brasil da última quarta-feira, dia 17, foi cheio de apresentações incríveis! A noite já começou com Xuxa e Junno Andrade dançando We Go Together e Greased Lightning, do filme Grease, com direito a caracterização igual a dos personagens e tudo! Nas redes sociais, não faltaram elogios aos dois.

O tema da noite era música de cinema, e também tivemos uma bela apresentação dos bailarinos do programa, dançando a música This Is Me, trilha do filme O Rei do Show. Quanto às apresentações dos participantes, eles dançaram os mais diversos ritmos.

Tiveram duas duplas dançando cha cha cha, as de Allan Souza e de Amaral, e quatro duplas dançando tango, Nizo Neto, Camila Rodrigues, Lu Andrade e Pérola Faria. Valéria Valenssa dançou rumba, Oscar Filho e Bernardo Velasco ficaram com quickstep, Beto Marden com paso doble e Juliana Rios com jive

O eliminado da noite foi Marcello Faustini, com 8,94% dos votos do público. Ele e sua dupla, Thaiane, fizeram uma apresentação de valsa inspirada em O Mágico de Oz, na qual Marcelo fazia o Homem de Lata, mas infelizmente a performance não agradou aos jurados, o que os colocou na zona de risco e acabou fazendo com que fossem eliminados.