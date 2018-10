Trump ameaça fechar fronteira sul se México não impedir imigrantes

18/10/2018 | 09:43



O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que vai mobilizar os militares norte-americanos e fechar a fronteira sul se o México não suspender grandes grupos de imigrantes da Guatemala, Honduras e El Salvador para os Estados Unidos.

"Além de interromper todos os pagamentos a esses países, que parecem não ter quase nenhum controle sobre sua população, devo, no mais forte dos termos, pedir ao México que pare com esse massacre - e, se não parar, chamarei as forças armadas dos EUA e FECHAREMOS A FRONTEIRA SUL!", escreveu Trump em seu Twitter.

Segundo o presidente americano, "os ataques ao nosso país na fronteira Sul, incluindo a entrada de criminosos e de drogas, é muito mais importante para mim, como presidente, do que o comércio ou o USMCA. Espero que o México pare com essa investida na fronteira", acrescentou.