Obituário - 18 de outubro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



18/10/2018 | 09:35



Santo André



Roberto Pires Ribeiro, 91. Natural de Bueno Brandão (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 16. Vale dos Pinheirais.



Maria Alves da Silva, 90. Natural de Curuçá (BA). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 16, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



Irineu Moreno, 88. Natural de Jaguariúna (SP). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 16, em Santo André. Cemitério Santa Lídia, em Mauá.



Isabel Nunes Ferreira, 88. Natural de Portugal. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Aparecida de Araujo Santos, 70. Natural de Quebrangulo (AL). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Carlos Alberto de Salvi, 60. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



José Valter de Vasconcellos, 58. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Clara Isapia, 92. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Los Angeles, em São Bernardo. Dia 16, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Elmira Nardo Dalben, 90. Natural de Barra Bonita (SP). Residia na Vila Caminho do Mar, em São Bernardo. Dia 16, em Santo André. Cemitério Chora Menino, em Santana, São Paulo (SP).



Luzinete Dionizio da Silva, 79. Natural de São João (PE). Residia na Vila Duzzi, em São Bernardo. Pensionista. Dia 16, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Caetano



Izabel Euripedes Gonçalves, 79. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 16, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Custódio Florêncio de Oliveira, 92. Natural de Seabra (BA). Residia no Jardim Luso, em Diadema. Dia 15. Vale da Paz.



Aurora Maria Rusig Adamo, 86. Natural de Avaré (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 15, em Diadema. Cemitério de Vila Euclides.



Nazaré Jorge da Silva, 81. Natural de Garanhuns (PE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.



Luiz Eugênio Piva, 71. Natural de Amparo (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 16, em Diadema. Vale dos Pinheirais.



Paulo Roberto Sebastião, 71. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 15. Cemitério Santa Lídia, em Mauá.



Roberto Tadeu Brag, 57. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.



Antonio Carlos dos Santos, 41. Natural de Castro Alves (BA). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.



Railda Bernardina de Santana, 38. Natural de Itacaré (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.



Adriano de Oliveira, 32. Natural de Diadema. Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.



Fábio Leite, 19. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Miriam, em Diadema. Dia 15, em Diadema. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



Mauá



Antonio Alves de Oliveira, 92. Natural de José Bonifácio (SP). Residia no Jardim Silvia Maria, em Mauá. Dia 15, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.



Aparecida Nosdeli, 60. Natural de Flórida Paulista (SP). Residia na Vila Carlina, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.



José Rodrigues Gomes, 70. Natural de Valentim Gentil. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.



Aurora Souza Silva, 67. Natural de Iaçu (BA). Residia no Jardim Bom Recanto, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



Haiane Pereira Guilherme, 22. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.



Rio Grande da Serra



Aparecido Mendes Ferreira, 70. Natural de Luiziânia (SP). Residia no Jardim Joaquim Eugênio de Lima, em Rio Grande da Serra. Dia 16, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.