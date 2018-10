Governo indica Secretário de Radiodifusão para presidir a Anatel

18/10/2018 | 08:35



O presidente Michel Temer encaminhou para apreciação do Senado Federal a indicação de Moisés Queiroz Moreira para exercer o cargo de membro e presidente do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), na vaga decorrente do término do mandato de Juarez Quadros. A mensagem com a indicação está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 18.

Moisés Queiroz Moreira é secretário de Radiodifusão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e sua indicação para comandar a Anatel é do próprio ministro da pasta, Gilberto Kassab.

O mandato de Juarez Quadros termina em novembro. Para assumir o posto, Moreira passará por sabatina no Senado e precisa ter sua indicação aprovada em comissão e no plenário da Casa. A expectativa de Kassab é que a indicação de Moreira seja aprovada ainda este ano.

"Ele é uma pessoa muito qualificada e fez um trabalho muito competente à frente da secretaria", disse o ministro, em entrevista à imprensa após participar esta semana da abertura da vigésima edição da Futurecom, feira de telecomunicações que reúne empresários e representantes do governo.

Moreira ocupou os cargos de chefe da assessoria parlamentar do MCTIC e já foi assessor especial de Kassab. Em 2006, foi chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, quando o ministro ocupava o cargo de prefeito da capital paulista, e em 2015, assessor especial de Kassab no Ministério das Cidades.