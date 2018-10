Em busca de partos mais humanizados

18/10/2018 | 08:20



Documentário faz um alerta acerca da violência obstétrica que ocorre no Brasil - tanto nas cesarianas desnecessárias quanto no parto normal - e que afeta mãe e bebê. Com depoimentos de especialistas e pessoas que enfrentaram essas situações, o filme fala ainda sobre experiências positivas daqui e do exterior.

O Renascimento do Parto 2 (Brasil/2018, 91 min.)Dir. de Eduardo Chauvet. Com Alexandre Coimbra Amaral e Fernanda Lima

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.