A Justiceira

18/10/2018 | 08:15



E lá vem Bruce Willis em novo filme, mas não se preocupe: é cheio de ação e tiros. Trata-se do remake de um clássico, estrelado pelo ator Charles Bronson (1921-2003), com direção de Michael Winner. Como no original de 1974, neste novo Desejo de Matar, dirigido por Eli Roth, Willis vive um médico, Paul, que tem a vida virada de ponta cabeça após sua família ser alvo de um crime violento. Sua casa é invadida por um bando de marginais, sua filha é brutalmente agredida e fica em estado grave no hospital. Mas, para piorar, sua mulher acaba assassinada.

Como todo bom cidadão, Paul aguarda as investigações oficiais, mas logo percebe que a polícia não encontrará os assassinos. É aí que ele decide fazer a famosa justiça com as próprias mãos. Ele jura que vai atrás de todos os responsáveis, e pegará um a um. Sim, ele vai se armar e se transforma em um justiceiro, que veste um agasalho com capuz e é flagrado por algumas câmeras, que não mostram o rosto dele e, por isso mesmo, fazem com que muitos o apoiem em sua empreitada.

