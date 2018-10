Cientistas encontram Hyperion, maior estrutura espacial já descoberta

18/10/2018 | 07:35



Uma equipe de cientistas do observatório europeu descobriu a maior e mais antiga estrutura astronômica encontrada até hoje: o proto-superaglomerado de galáxias Hyperion, um objeto cósmico dos primórdios que se estabeleceu apenas 2,3 bilhões de anos depois do Big Bang (a explosão primordial). "É a primeira vez que foi identificada uma estrutura tão grande", explicou a autora principal da pesquisa, Olga Cucciati, do Instituto Nacional de Astrofísica de Bolonha (Inaf), na Itália. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.