Após chuvas fortes em São Paulo, linha 7-Rubi da CPTM amanhece com problemas

18/10/2018 | 07:21



Após as fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo na tarde de quarta-feira, 17, e na madrugada desta quinta, 18, a CPTM iniciou suas operações com alguns problemas. De acordo com informações da empresa, a linha 7-Rubi circulava com velocidade reduzida por volta das 7h e maior tempo de parada entre as estações Franco da Rocha e Jundiaí em razão de um raio que atingiu equipamentos. Nas redes sociais, usuários falam em estações e vagões lotados.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a temperatura máxima prevista para esta Quinta-feira na capital é de 28ºC, com umidade relativa do ar por volta dos 90%. Novas pancadas de chuva devem ser registradas nesta noite, com descargas elétricas e rajadas de vento.

Na quarta-feira, o CGE registrou oito pontos de alagamento nas ruas de São Paulo após a forte tempestade. Até às 19h40, seis deles ainda estavam intransitáveis, comprometendo o tráfego no horário de pico da tarde. O Corpo de Bombeiros recebeu ao menos 108 chamados para atendimentos. O estado de atenção para alagamentos foi encerrado às 4h45 desta quinta-feira.