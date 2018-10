Nova Cin oferece cinco vagas de estágio em publicidade

Da Redação



A Nova Cin, agência de publicidade de São Caetano, está recrutando cinco estudantes de publicidade e propaganda para as áreas de criação, mídia, atendimento, digital e planejamento. As inscrições devem ser feitas no sábado, durante o USCS Day da Universidade Municipal de São Caetano, das 11h às 17h.

Na ocasião, os interessados farão cadastro informatizado e a seleção será realizada posteriormente. A agência destaca que as informações daqueles que não forem selecionados permanecerão no banco de dados da empresa para futuras oportunidades.

“Sabemos que ideias brilhantes não surgem do acaso. Uma mente criativa não basta para um case de sucesso. São necessários preparo, constante atualização e contato com as melhores cabeças e tecnologias. E é isso o que o nosso programa de estágio propõe. Trata-se de uma grande oportunidade para quem quer crescer na profissão”, afirma o diretor da agência, Ivan Carlos Cavassani.

Dentre os clientes da empresa estão as prefeituras de Santo André, São Caetano e Ribeirão Pires.