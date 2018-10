Pacotes para o feriado

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



18/10/2018 | 07:17



FINADOS

Natal (Rio Grande do Norte) – 4 dias/3 noites

Pacote inclui: Passagem aérea, transporte aeroporto/ hotel/aeroporto, três noites com café da manhã no hotel Best Western Premier Majestic Natal; passeio pela cidade e praia do Litoral Sul; completa assistência da equipe Flytour Viagens com guias locais; seguro viagem grátis.

Preço: À vista R$ 1.595 por pessoa, em até 12x de R$ 132,92.

Período: de 1º a 4 de novembro

Quem leva: Flytour (www.flytour.com.br)



Caldas Novas (Goiás) – 4 dias/3 noites



Pacote inclui: passagem aérea com três diárias de hospedagem com café da manhã, traslado aeroporto/hotel/aeroporto, city tour em Caldas Novas, dois dias de ingresso para o Water Park.

Preço: A partir de R$ 1.332 por pessoa, em até 10x sem juros.

Período: de 1º a 4 de novembro

Quem leva: CVC (www.cvc.com.br)



Fortaleza (Ceará) – 5 dias/4 noites



Pacote inclui: passagem aérea com quatro diárias de hospedagem em hotel três estrelas, com café da manhã, e nota 4,5 pelo TripAdvisor.

Preço: A partir de R$ 1.079 por pessoa, em até 10x sem juros.

Período: de 1º a 5 de novembro

Quem leva: Viajanet (www.viajanet.com.br)



Serra Gaúcha (Rio Grande do Sul) – 3 dias e duas noites



Pacote inclui: Passagem aérea, traslado aeroporto/hotel/aeroporto, café da manhã, city tour panorâmico nas cidades de Gramado e Canela.

Preço: R$ 1.460 por pessoa em até 10x sem juros.

Período: de 2 a 4 de novembro

Quem leva: CVC (www.cvc.com.br)



Ubatuba (São Paulo) – 4 dias/3 noites



Hospedagem: Pousada Jamboo. Acomodação em suíte para casal, categoria standard, com café da manhã, área de lazer e estacionamento inclusos.

Preço: R$ 1.339,50, sendo 50% na reserva e o restante em até 3x (parcela mínima de R$ 500)

Período: de 1º a 4 de novembro

Mais informações: www.pousadajamboo.com.br



Olímpia (São Paulo) – 3 dias/2 noites



Hospedagem: Hot Beach Resort, que fica dentro do parque aquático, é um resort ‘pé na areia’ ao lado da ‘praia’, e o hóspede pode ir e voltar do parque aquático quando quiser. Estão incluídos na diária café da manhã e jantar (bebidas pagas à parte). Criança de até 12 anos, acompanhada dos pais, limitada a uma criança por apartamento, não paga hospedagem.

Preço: Diária de R$ 471,68 por pessoa em apartamento duplo para período mínimo de duas noites.

Período: de 2 a 4 de novembro

Mais informações: www.hotbeach.com.br



Juquehy (São Sebastião) – 5 dias/4 noites



Hospedagem: Beach Hotel Juquehy. Acomodação para casal com criança de até 5 anos, com café da manhã, estacionamento e recreação infantil inclusos.

Preço: A partir de R$ 3.699 em até 5x sem juros.

Período: de 1º a 5 de novembro

Mais informações:

www.juqueihotel.com.br





PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA E CONSCIÊNCIA NEGRA



Orlando (Estados Unidos) – 6 dias/5 noites



Pacote inclui: Somente terrestre. Acomodação no Universal’s Cabana Bay Beach Resort; ingresso Universal 3 Park Explorer; gift card do Universal Orlando Resort de US$ 100 (um por quarto); assistência de viagem internacional.

Preço: À vista R$ 2.420 / US$ 620 – Em até 10x sem juros de R$ 242 sem entrada

Período: de 15 a 20 de novembro

Quem leva: Flytour (www.flytour.com.br)



Foz do Iguaçu (Paraná) – 5 dias/4 noites



Pacote inclui: passagem aérea com quatro diárias de hospedagem em hotel três estrelas, com café da manhã, e nova 3,5 pelo TripAdvisor.

Preço: À vista R$ 1.376 por pessoa, em até 10x sem juros.

Período: de 15 a 19 de novembro

Quem leva: Viajanet (www.viajanet.com.br)



Recife (Pernambuco) – 6 dias/5 noites



Pacote inclui: passagem aérea com cinco diárias de hospedagem no Novohotell Recife, com café da manhã.

Preço: À vista R$ 1.570 por pessoa, em até 10x sem juros.

Período: de 15 a 20 de novembro

Quem leva: CVC (www.cvc.com.br)



Itacaré (Bahia) – 5 dias/4 noites



Pacote inclui: passagem aérea; transporte aeroporto/ hotel/aeroporto; quatro noites com café da manhã no Ecoporan Hotel Charme SPA & Eventos; caminhada ecológica pelas praias urbanas (Concha, Resende, Tiririca, Costa e Ribeira); completa assistência da equipe Flytour Viagens com guias locais; seguro viagem grátis.

Preço: À vista R$ 2.015 por pessoa, em até 12x de R$167,92.

Período: de 14 a 18 de novembro

Quem leva: Flytour (www.flytour.com.br)



Santiago (Chile) – 5 dias/4 noites



Pacote inclui: passagem aérea com quatro diárias de hospedagem em hotel três estrelas e nota 3,5 pelo TripAdvisor.

Preço: A partir de R$ 1.958 por pessoa, em até 10x sem juros.

Período: de 15 a 19 de novembro

Quem leva: Viajanet (www.viajanet.com.br)



Buenos Aires (Argentina) – 4 dias/3 noites



Pacote inclui: Somente terrestre. São três noites de hospedagem em apartamento duplo standard, com café da manhã, no Hotel Regis Buenos Aires. Traslado de chegada e saída; city tour regular e assistência de viagem internacional.

Preço: À vista R$ 708 / US$ 182 por pessoa + taxas. Em até 12x R$ 59 por pessoa.

Período: de 15 a 18 de novembro

Quem leva: Flytour (www.flytour.com.br)