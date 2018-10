Grupo de capoeira faz show na região

Daniela Pegoraro

Especial Para o Diário



17/10/2018 | 21:53



Com finalidade de disseminar a cultura e a economia criativa da região, a sexta edição do Bazar Vilamundo acontece domingo, a partir das 11h, no Instituto Acqua (Avenida Lino Jardim, 905), em Santo André. O bazar contará com itens de moda, gastronomia, antiguidades, literatura, entre outros.

A entrada é gratuita, e o evento conta com apresentação de Os Capoeira. Trazendo o formato de escola de percussão e bloco de Carnaval, o grupo reúne dezenas de alunos capoeiristas e não capoeiristas. Os integrantes do grupo fazem parte de bandas de Ney Matogrosso, Elza Soares e Maria Gadú.

Programe-se

HOJE

Stand Up Para Educadores –Stand Up. No Teatro Municipal de Mauá (Rua Gabriel Marques, 353), em Mauá. Às 20h. Ingr.: de R$ 20 a R$ 40 (Bilheteria Express)

SÁBADO

Show da Praça Para Maiores – Stand Up. No Teatro Clara Nunes (Rua Graciosa, 300), em Diadema. Às 20h30. Ingr.: R$ 30 a R$ 60 (Bilheteria Express)

A Bela e a Fera: O Espetáculo Musical –Teatro. No Teatro Lauro Gomes (Av. Helena Jacquey, 171), em São Bernardo. Às 17h. Ingr.: de R$ 50 a R$ 100 (Bilheteria Express)

Mostra de Solos Breves – Teatro. Na Escola Nacional de Teatro (Rua Senador Fláquer, 958), em Santo André. Às 20h. Ingr.: de R$ 10 a R$ 20 (Portal Sympla e Bilheteria Local)



Espetáculo Cine Hadarahs – Cinema. No Clube Atlético Aramaçan (Rua São Pedro, 345), em Santo André. Às 19h30. Ingr.: R$20 a R$ 30 (Local).<CF161>



DOMINGO

Fest Jovem – Festival. No Espaço Verde Chico Mendes (Avenida Fernando Simonsen, 566), em São Caetano. Das 10h às 17h. Entrada grátis.

Domingo Multicultural - Festival. No Parque Central de Santo André (Rua José Bonifácio), em Santo André. Das 10h às 17h. Entrada Grátis.