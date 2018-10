Futuro é agora

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



18/10/2018 | 07:50



Em 1949 o escritor George Orwell, em posse apenas da pouca tecnologia existente na época, profetizou em detalhes a loucura que se tornaria o mundo moderno na distopia 1984, considerado um dos livros mais influentes do século 20, foi publicado em mais de 65 países.

Adaptado para o teatro e com direção de Zé Henrique de Paula, o romance chega agora ao Teatro Porto Seguro, onde fica em cartaz até 6 de dezembro. “A história faz uma metáfora ao que vivemos nos dias de hoje”, afirma o ator Carmo Dalla Vecchia, que dá vida a O’Brien no espetáculo, em bate-papo com o Diário.

Para ele, os espectadores recebem a mensagem transmitida na peça como um soco na ‘boca do estômago’. “A gente encontra identificação muito grande com o que está acontecendo nos nossos dias. A tecnologia tem um lado positivo, da internet, do conhecimento, os celulares, que devemos usar a nosso favor, mas não para sermos dominados”, opina.

Na trama, o grande irmão assumiu o poder da fictícia Oceânia depois de uma guerra global, que eliminou as nações e criou três grandes Estados transcontinentais. Ele instala um grande sistema de censura, burocracia e vigilância em seu território. Winston Smith, vivido por Rodrigo Caetano, trabalha no ministério da verdade, órgão responsável por falsificar registros históricos com missão de moldar o passado à luz dos interesses do Estado, e, apesar de não concordar com nada disso, não tem coragem de desafiá-lo, até se apaixonar por Júlia – Gabriela Fontana – e crer que uma rebelião é possível.

Os ingressos custam de R$ 40 a R$ 60 e estão à venda na bilheteria do teatro e no www.tudus.com.br.

1984 – Peça – No Teatro Porto Seguro – Al. Barão de Piracicaba, 740. Às quartas e quintas-feiras, às 21h, até 6 de dezembro.