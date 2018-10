João Victor Romoli

Especial para o Diário



17/10/2018 | 21:45



Vexatória é a palavra que melhor define a precoce eliminação do São Caetano na segunda fase da Copa Paulista, na tarde desta quarta-feira, após o revés por 1 a 0 para o Votuporanguense, em Votuporanga (leia mais ao lado). A equipe ficou em último no Grupo 7, com apenas dois pontos. Irritado, o presidente Nairo Ferreira de Souza prometeu mudanças no elenco para a disputa do Paulista, em 2019.

“É claro que se me perguntar agora (ontem) eu vou falar que não fica ninguém. Se depender de mim não fica ninguém. Mas depois, mais calmo, vou conversar com o (técnico) Pintado, com a diretoria. Vamos avaliar quem tem condições de ficar e quem não tem. Vamos buscar reforços, que é nossa tarefa”, disse o dirigente, que garantiu a permanência do treinador. “Ele tem contrato. Vai continuar”, projetou.

Nairo, aliás, havia ido a treino na semana passada para animar o elenco na busca pela classificação. A cobrança, porém, não surtiu efeito. O adeus ao torneio faz do clube a maior decepção, já que, de longe, foi quem mais se preparou, além das muitas contratações.

“Não me importava onde a equipe iria chegar. A Copa Paulista serve para isso, para experimentar. Até revelamos alguns valores, como Índio e Hernandes. Mas minha avaliação dessa eliminação é normal. Fica o pensamento de que devemos nos reforçar para o Paulistão. Já temos de ir atrás de reforços porque faremos mudanças”, declarou Nairo, que, nos bastidores, tratava o título da Copa Paulista como obrigatório.

São Caetano é castigado com gol no último minuto em Votuporanga

A derrota que culminou na eliminação do São Caetano na Copa Paulista nesta quarta-feira, na Arena Plínio Marin, veio de forma doída. Isso porque a equipe até tentou mudar a postura pressionando a saída de bola do Votuporanguense, mas foi castigada com gol do adversário aos 51 minutos do segundo tempo.

Antes, o Azulão havia assustado em chutes de Davi, os quais o goleiro Paulo Roberto fez ótimas defesas. Depois, porém, o time cansou e só chegou em bolas alçadas na área.

Já nos acréscimos, Bruno Baio pegou contra-ataque e tocou para João Marcos balançar a rede para o Votuporanguense e definir o adeus do Azulão da Copa Paulista.