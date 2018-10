Érick Jacquin revela quais serão os nomes de seus filhos gêmeos

17/10/2018 | 20:14



O cozinheiro Érick Jacquin, um dos jurados do MasterChef Brasil, anunciou os nomes do casal de gêmeos que espera junto com sua mulher, Rosângela.

A menina se chamará Elise, e o menino se chamará Antoine. "Como diz a minha mãe, demorou tanto tempo pra escolher um nome estrangeiro?", brincou Rosângela.

No fim de agosto, quando anunciou o sexo dos bebês, o casal já havia definido o nome de Elise, mas ainda tinha dúvida quanto ao nome do garoto. Jacquin também é pai de Edouard, seu filho mais velho, de 21 anos.

Confira a publicação abaixo: