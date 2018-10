Câmeras flagram assalto na Vila Assunção, em Santo André

Dérek Bittencourt



17/10/2018 | 19:03



As câmeras do circuito interno de um prédio na Rua Vitória, na Vila Assunção, em Santo André, flagraram o momento em que homem em uma moto aborda e rouba alguns pertences de uma mulher. Primeiramente ele passa pela vitima, depois retorna e faz a abordagem. De acordo com informações do próprio vídeo, o fato ocorreu na terça-feira (16), às 14h37.

No mesmo dia, por volta das 19h, três mulheres também foram abordadas e todas tiveram os celulares roubados por um homem em uma moto em frente à Igreja Matriz, a menos de um quilômetro do local do crime da tarde, também na Vila Assunção.