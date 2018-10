Projeto em SP busca conscientizar e combater trabalho escravo na moda

17/10/2018 | 18:58



Na semana em que uma série de eventos de moda promete movimentar a cidade de São Paulo, um projeto de combate e erradicação do trabalho escravo, o #NãoSomosEscravosdaModa acontece na Avenida Paulista.

Promovido pelo Ministério Público do Trabalho, ele apresenta uma instalação, uma exposição fotográfica e uma série de debates, capitaneados por gente como Astrid Fontenelle, Fernanda Paes Leme e Caio Braz, entre o sábado, 20, e a terça, 23.

A programação inclui a simulação de uma fábrica têxtil em que os trabalhadores são submetidos a condições de trabalho precárias, uma mostra do fotógrafo Chico Max com retratos de mulheres submetidas a situação de exploração em oficinas de costura e uma loja do projeto Somos Livres, com produtos confeccionados por imigrantes e refugiados.

Confira o serviço e a programação completa do #NãoSomosEscravosdaModa abaixo:

#NÃOSOMOSESCRAVOSDAMODA

ONDE: Casa Paulista 1811 - Avenida Paulista, 1811, Bela Vista

QUANDO: Do sábado, 20, a terça, 23, das 11h às 19h

QUANTO: Grátis

Programação de Debates

SÁBADO, 20, 16h

Construindo a dignidade na moda

Mediador: Caio Bras

Convidados: Lea T., Dudu Bertholini, Alice Wegmann + Dra. Catarina Von Zuben (MPT) + André Roston (MTb)

DOMINGO, 21, 16h

A representatividade negra na moda e o enfrentamento da escravidão

Mediadora: Fernanda Paes Leme

Convidados: Luedji Luna, Dan Ferreira + Dra. Elisiane dos Santos (MPT) + Valdirene de Assis (MPT)

SEGUNDA, 22, 16h

O ponto cego da moda: a questão da cadeia produtiva

Mediadora: Fernanda Paes Leme

Convidados: Daniela Falcão, Paola Antonini, Silva, Juliene Darin (Fashion Revolution) + Dra. Christiane Vieira Nogueira (MPT) + Dra. Tatiane Leal Bivar Simonetti (MPT)

TERÇA, 23, 16h

Moda sustentável e inclusão social

Mediador: Astrid Fontenelle

Convidados: Caio Braz, Maria Rita, Lea T, Marco Pigossi + Dra. Sandra Lia Simon (MPT) + Dr. Gustavo Tenório Accioly (MPT)