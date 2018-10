Varejo ampliado deve ter crescimento real de 3,55% em 2018, diz Ibevar

17/10/2018 | 18:41



O varejo ampliado, que inclui material de construção e veículos, deve ter crescimento real de apenas 0,37% no quarto trimestre deste ano, ante o terceiro trimestre, segundo estudo do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar), com dados dessazonalizados. Para o ano de 2018, estima-se expansão real de 3,55% frente a 2017.

"A expansão de 3,55% no ano é basicamente determinada pelo crescimento dos segmentos veículos e material de construção. Verifica-se queda ou ligeira estabilidade para todos os demais", aponta o Ibevar, cujo levantamento foi feito com base em dados coletados por redes sociais e em previsões econométricas (tendências, renda real, taxa de juros, inadimplência e prazo médio).

Ainda de acordo com o levantamento, a inadimplência deve cair para 4,78% em dezembro, ante 5,25% em dezembro de 2017.