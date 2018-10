Artistas independentes terão oportunidade em evento do YouTube

17/10/2018 | 18:35



O YouTube está abrindo as inscrições para músicos independentes que queiram divulgar seu trabalho na plataforma com uma edição especial do YouTube NextUp.

A ideia é que os artistas possam participar de workshops, laboratórios criativos com profissionais da indústria e encontros com especialistas do YouTube ao longo de cinco dias.

Os vencedores do evento terão disponibilizada uma consultoria individualizada para seu canal, além de receber o convite para eventos e festas e acesso à equipe do YouTube Music.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas clicando aqui até 20h59 (horário de Brasília) da próxima segunda-feira, 22 de outubro.

Entre os critérios de participação, é necessário ter um canal que possua ao menos 10 mil inscritos e no máximo 100 mil, ter geração de receita ativada em seu canal, uma conta em situação regular e ter enviado ao menos três vídeos novos nos últimos 90 dias.