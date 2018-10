Prestes a se tornar pai pela primeira vez, Duda Nagle confessa: - Espero ter muitos filhos

17/10/2018 | 18:10



Duda Nagle deu uma entrevista à colunista Maria Fortuna, do jornal O Globo, e contou que sua rotina está bastante agitada nesses últimos tempos.

- Nunca tive tantos projetos na vida. No início da carreira eu gostava de fazer uma coisa de cada vez, achava que o meu trabalho artístico funcionaria melhor assim. Hoje venho experimentando novas tendências, no sentido de produzir coisas e também fazer trabalhos não dramatúrgicos. Por exemplo, o programa "O dono de casa", do meu canal no YouTube, é uma mistura... Ao mesmo tempo que sou eu como dono de casa, é uma coisa meio lúdica, tem licença poética, é uma coisa meio reality e também um tipo de dramaturgia. Hoje mesmo, raspei a cabeça e estou com as características do meu personagem em Rio Heroes, uma série da Fox, inspirada em um campeonato de vale-tudo. Esse campeonato era meio clandestino e acontecia em Osasco em 2007. Jorge Pereira, o fundador do campeonato, é um lutador de jiu-jitsu do Rio de Janeiro. Meu personagem é o braço direito dele e também o produtor executivo do evento. O personagem é mais ação, o que me empolga muito, por ser algo que eu gosto bastante e por eu ter vontade de levar a minha carreira pra esse lado pouco explorado na produção nacional. Também estou investindo como produtor, roteirista, aproveitando essa vida paulistana pra juntar pessoas bacanas em torno de projetos. Gosto muito disso. E trabalhando muito com a minha mãe também no canal dela.

Ele ainda falou sobre a parceria com a mãe, Leda Nagle, no YouTube.

- Tem sido uma honra. Sempre a admirei e participei muito dos bastidores da vida profissional dela, mas nunca ativamente. O canal surgiu há um ano e meio, mais ou menos, e há três meses temos nosso próprio estúdio montado em casa, aqui em São Paulo. Somos vizinhos de dois quarteirões, são cinco minutos andando. Nosso estúdio fica montado 24 horas por dia, sete dias por semana. E além de poder participar ativamente com a minha mãe, gravando as entrevistas pra ela, é uma oportunidade de conhecer muita gente interessante. No mesmo dia que temos um medico, temos uma personalidade de peso participando. Arrisco dizer que com as pessoas mais interessantes do Brasil a gente já teve a oportunidade de conversar, recebendo em casa. E, por mais que a estrutura de um programa de televisão seja muito prática e confortável, o lado bom de receber em casa é ter uma relação mais intimista. Ao mesmo tempo que ligo a câmera, o microfone e gravo, eu também faço o cafezinho e dou pitaco no figurino. E estou me descobrindo um produtor bem cara de pau... vou falar com as pessoas na churrascaria, no supermercado, na padaria, no Instagram, no YouTube, em casamentos. Enfim, não tem uma oportunidade em que passe uma pessoa entrevistável perto de mim e eu não a aborde.

Duda também deu detalhes de seu personagem na série Rio Heroes, que é exibida na Fox.

- Como é de ação e tem muita luta, estou aproveitando bastante, já que desde criança sempre gostei desse gênero. Está sendo a minha chance de poder brincar e trabalhar com isso. Fora que adoro artes marciais, tenho grandes amigos que foram para esse lado e hoje são professores, atletas de jiu-jitsu. Gosto bastante também da preparação física. Existe toda uma disciplina também do lado da saúde e da gestão de crise. Porque, ao mesmo tempo em que é bom para a saúde, tem o lado de quando se excede um pouco na performance e você acaba ficando com lesões. Tem que aprender a lidar com isso para não atrapalhar o desempenho na cena. Isso também é muito interessante. Quero investir muito para que a dramaturgia de ação seja cada vez mais presente na minha carreira.

E revelou o motivo de investir no trabalho por trás das câmeras.

- Eu acho que por autonomia e por um pouco mais de maturidade. Agora estou com 35 anos. Acho que é um processo natural, já que sempre gostei muito de câmera e de tecnologia. Ao longo dessa experiência acumulada eu pude aprender um pouco e começar a botar a cara, nos últimos anos. E acredito que isso, pro futuro, vai ser crucial pra eu ter mais autonomia artística e poder contar histórias que tenham mais a ver comigo. As duas coisas são complementares. Como ator, criador e roteirista.

O artista, inclusive, está prestes a se tornar papai de primeira viagem.

- Nossa! Estou numa adrenalina! Vou começar as filmagens agora e provavelmente nossa filha vai nascer no meio das gravações. Tem grande chance de a nossa filha chegar e eu ir para o hospital todo caracterizado. Vou ficar com o telefone ligado o tempo todo e qualquer coisa que acontecer eu vou sair correndo. Está tudo certo e torço para que tudo aconteça dentro da normalidade.

E especulou sobre o tipo de pai que será.

- Acho que vou ser um pai babão, atencioso e participativo. Dizem que você ensina muito mais pelo exemplo do que pela intenção e pelo discurso. Então espero que eu esteja pronto para melhorar e ser o melhor exemplo possível, porque isso tem muito mais força do que qualquer estratégia de ensino. Uma coisa que minha mãe sempre fez e funcionou foi investir na amizade. A gente é próximo, nós conversamos muito e sempre dividimos tudo. Com meu pai era a mesma coisa, a gente era melhor amigo. Eu gosto dessa filosofia de pais melhores amigos. E eu quero conquistar a cumplicidade da minha filha, assim como os meus pais conquistaram a minha.

O novo feminismo, para Duda, será de extrema importância na criação da filha.

- Na verdade eu cresci tendo a minha mãe como uma grande referência nesse sentido. Ela sempre batalhou para fazer as coisas. Meus pais se separaram quando eu tinha um ano e meio, e ela sempre foi a força motriz do meu desenvolvimento familiar. Sempre a vi batalhando e correndo atrás de tudo. Acho que não por acaso estou com a Sabrina hoje, que é uma mulher super batalhadora e independente. Eu acredito muito nos direitos iguais e acho que a mulher tem que correr atrás da sua própria vida e realizar os seus sonhos. Acho isso muito natural e sempre vou incentivar bastante.

Mas o nome de sua filha com Sabrina Sato ainda não foi decidido.

- Essa é uma questão que se tornou gigantesca na nossa vida. Eu não sabia da dificuldade e da importância de você nomear uma pessoa. A gente foi administrando isso na brincadeira, no começo, e depois foi crescendo o problema. Mas espero que já já venha um nome. E quero não passar por essa dificuldade com os próximos filhos, que espero que sejam muitos. Estamos em uma coisa estabanada de pais de primeira viagem, mas já já a gente entra num consenso.