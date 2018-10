Polícia Militar realiza Operação Força Metropolitana Simultânea nesta quinta-feira

Aline Melo



17/10/2018 | 17:58



A Polícia Militar realiza nesta quinta-feira (19), em São Bernardo, a Operação Força Metropolitana Simultânea. A atividade visa intensificar a prevenção e o combate ao crime de roubos e furtos, roubos de cargas, latrocínio e roubo e furto de veículos, entre outras atividades, além de colaborar para o aumento do sentimento de segurança e da confiança nas Forças de Segurança.

A operação envolve grande número de policiais militares e viaturas, sendo empregado o efetivo do 6º BPM/M e 40º BPM/M, por meio do radiopatrulhamento, da Força Tática e da Rocam (Rondas com Apoio de Motocicletas), incluindo também o efetivo administrativo. A ação está programada para as primeiras horas da manhã.