Favorita, Görges passa por russa e vai às quartas em Luxemburgo; Muguruza cai

17/10/2018 | 17:22



A alemã Julia Görges confirmou o favoritismo e avançou às quartas de final do Torneio de Luxemburgo nesta quarta-feira. Cabeça de chave número 1 da competição, ela derrotou a russa Anna Blinkova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, e ficou a três partidas do título da competição.

Número 9 do mundo, Görges teve dia irregular no serviço e chegou a ceder duas quebras, mas, por outro lado, confirmou seis dos 11 break points a seu favor para despachar a 99.ª colocada do ranking. Agora, ela vai encarar a croata Donna Vekic, sexta cabeça de chave, que eliminou a francesa Fiona Ferro por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/1 e 7/5.

As outras cinco cabeças de chave que entraram em quadra nesta quarta em Luxemburgo, no entanto, foram eliminadas. Segunda favorita do torneio, a espanhola Garbiñe Muguruza não resistiu ao grande momento da jovem ucraniana Dayana Yastremska e caiu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Vinda do título do Torneio de Hong Kong no fim de semana, seu primeiro na carreira, Yastremska não tomou conhecimento da ex-líder e atual 13.ª colocada do ranking. Agora, a número 66 do mundo enfrentará a russa Margarita Gasparyan, que passou pela eslovaca Dalila Jakupovic em sets diretos: 6/4 e 6/0.

Terceira cabeça de chave, a também espanhola Carla Suárez Navarro foi atropelada pela canadense Eugenie Bouchard, que venceu por 2 a 0, com direito a "pneu": 6/1 e 6/0. Agora, a número 108 do mundo pega a alemã Andrea Petkovic, que surpreendeu a checa Katerina Siniakova, quinta cabeça de chave, em dois sets: 6/2 e 6/3.

Cabeça de chave número 8, a francesa Pauline Parmentir foi derrotada pela bielo-russa Vera Lapko por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. Nas quartas, Lapko vai jogar contra a suíça Belinda Bencic, que eliminou a belga Kirsten Flipkens, nona favorita do torneio, com parciais de 6/1 e 6/3.