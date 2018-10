Azulão passa vergonha e é eliminado da Copa Paulista

João Victor Romoli

17/10/2018 | 17:17



Vexatória é a palavra que define a campanha do São Caetano na segunda fase da Copa Paulista (perdeu três jogos e empatou dois). Isto porque a equipe, que era considerada a favorita ao título, foi eliminada na tarde desta quarta-feira, ao perder para o Votuporanguense por 1 a 0, na Arena Plínio Marin.

O resultado e o adeus ao torneio faz do clube a maior decepção do semestre, já que, de longe, foi quem mais se preparou, além de fazer grande investimento e realizar alto número de contratações. Desesperado, o Azulão até tentou mudar a postura em relação a jogos anteriores, mas a pressão do presidente Nairo Ferreira de Souza diante do técnico Pintado e dos jogadores não surtiu efeito.

O time criou pouco e só encontrava oportunidades em bolas alçadas na área. O desleixo resultou em contra-ataque mortal do adversário nos acréscimos do segundo tempo. Bruno Baio cruzou e João Marcos fez o gol que sacramentou o vexame do São Caetano, que soma apenas dois pontos no Grupo 7. Classificados, o Votuporanguense, que assumiu a liderança, tem dez, e o Atibaia, nove.

Agora resta ao Azulão botar a cabeça no lugar e começar o planejamento para o Campeonato Paulista do ano que vem. A certeza é de que mudanças vão acontecer.