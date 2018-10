Aos 15 anos de idade, filha de Arlindo Cruz está grávida

17/10/2018 | 17:10



Depois de Arlindo Cruz ficar mais de um ano internado devido um AVC, finalmente a família do cantor está em clima de festa! Afinal, o sambista será vovô de novo. Dessa vez, o netinho está vindo de sua filha mais nova, Flora Cruz, de 15 anos de idade.

O bebê é fruto do relacionamento de Flora com o cantor Alexandre Nascimento. Foi a mãe da jovem, Babi Cruz, quem trouxe a notícia da gestação à tona. A mais nova vovó do pedaço revelou ao colunista Leo Dias que a filha está grávida há dois meses e que Arlindo ficou muito emocionado ao receber a notícia:

- Há um ano e nove meses nossa família vem pedindo vida a Deus e aos orixás para que recuperasse a vida de Arlindo e para que desse vida à nossa família. E agora está chegando mais uma vida. A Flora está grávida de dois meses. Nós já estamos de coração aberto para receber esse netinho ou netinha que está por vir. Arlindo ficou muito emocionado quando demos a notícia a ele. Inicialmente achamos que poderia ser um problema de saúde, mas não. É saudável e é uma gravidez.