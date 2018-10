São Bernardo vence e entra na zona de classificação

Dérek Bittencourt



17/10/2018 | 16:50



O São Bernardo fez o dever de casa na tarde desta quarta-feira e provou que está na briga pela segunda vaga do Grupo 6 para a terceira fase da Copa Paulista. O Tigre recebeu o Olímpia e demonstrou personalidade ao vencer por 3 a 1, de virada. O resultado elevou a equipe para a vice-liderança da chave, com os mesmos sete pontos do adversário desta tarde, mas em vantagem no saldo de gols (1 a -3). A equipe do Grande ABC define seu destino sábado, contra a Ferroviária, em Araraquara.

O time são-bernardense teve de sofrer um golpe para acordar. Logo aos sete minutos, Jô aproveitou cochilo da zaga aurinegra para entrar cara a cara com Rafael Pascoal e abrir o placar. Mas a reação do Tigre foi rápida e Careca, de cabeça, aos 16, deixou tudo igual. Ainda no primeiro tempo, a virada: aos 38, Dogão aproveitou escanteio e cabeceou para as redes.

Na segunda etapa, o São Bernardo administrou a vantagem e contou com falha do adversário para aumentar a vantagem. Aos 33, após bola recuperada, Wesley apareceu livre dentro da área para escorar cruzamento rasteiro da esquerda e definir o jogo.