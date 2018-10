Fast fashion lança sutiã para mulheres mastectomizadas

17/10/2018 | 16:13



Neste Outubro Rosa, mês voltado a prevenção do câncer de mama, a Marisa decidiu focar na autoestima das mulheres que já passaram pela doença. O ponto de partida da ação "Sutiã do Recomeço" foi uma carta escrita pela cliente Elizabeth Tremmel,que contou sobre sua batalha contra o câncer e como um sutiã antigo, comprado na rede de fast fashion, a ajudou a se sentir feminina.

Segundo Elizabeth, que passou por uma mastectomia e aguarda a cirurgia de reconstrução de mama, a peça simboliza o recomeço de sua nova vida.

Então, a Marisa criou um sutiã que une as funcionalidades exigidas após a operação com delicadeza e feminilidade. No dia 20 deste mês, batizado de "Dia Rosa", parte das vendas das lingeries serão destinados a fabricação de 1200 desses sutiãs, que serão doados para a Sociedade Brasileira de Mastologia. Interessadas devem entrar em contato pelo e-mail adm@sbmastologia.com.br.