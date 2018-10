Karolina Pliskova e Elina Svitolina garantem as duas últimas vagas ao WTA Finals

17/10/2018 | 16:10



Uma jogou e foi eliminada logo em sua estreia; a outra nem entrará em quadra nesta semana. Mas a quarta-feira reservou uma grande notícia para as tenistas Karolina Pliskova e Elina Svitolina com a confirmação de suas vagas para a disputa do WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores da temporada em Cingapura a partir deste domingo. Ambas puderam comemorar após resultados que as beneficiaram nas oitavas de final do Torneio de Moscou, na Rússia.

A primeira a se classificar foi a ucraniana Elina Svitolina, depois que a checa Karolina Pliskova perdeu em sua estreia para a anfitriã Vera Zvonareva, ex-número 2 do mundo e atual 161.ª colocada, por 2 sets a 0 - parciais de 6/1 e 6/2. Com o resultado, a tenista da República Checa já não teria mais como alcançar a sétima colocada da corrida para o WTA Finals e permitiu que Svitolina, que nem joga nesta semana, garantisse um lugar em Cingapura.

Eliminada precocemente em Moscou, restou a Pliskova torcer para que Kiki Bertens não fosse semifinalista na capital russa para se garantir entre as oito melhores da temporada. Nona na corrida para o WTA Finals, a holandesa entrou em quadra horas depois para enfrentar a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich e perdeu por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 4/6 e 6/3.

Assim, Pliskova se classificou pela terceira vez seguida na carreira ao WTA Finals. A checa de 26 anos foi semifinalista da edição passada e parou na fase de grupos em 2016. "Estou feliz por jogar o WTA Finals pela terceira vez. Tenho boas lembranças de Cingapura em 2016 e 2017 e mal posso esperar para competir novamente em 2018", disse.

Por sua vez, Svitolina fará a sua segunda participação no evento. A ucraniana de 24 anos não passou da primeira fase no ano passado. "Conseguir a vaga em Cingapura é um objetivo todo ano e estou feliz de retornar e fazer parte da elite desta temporada", afirmou.

O quadro de participantes do WTA Finals ainda conta com a romena Simona Halep, a alemã Angelique Kerber, a japonesa Naomi Osaka, a checa Petra Kvitova, a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a norte-americana Sloane Stepehens. Kiki Bertens certamente será uma das duas reservas, enquanto que a outra vaga fica em disputa entre a bielo-russa Aryna Sabalenka, a letã Anastasija Sevastova e a russa Daria Kasatkina.

OUTROS RESULTADOS - Após derrotar Pliskova, Vera Zvonareva vai enfrentar Anastasija Sevastova nas quartas de final. A letã passou pela casaque Yulia Putintseva por 2 sets a 1 - com parciais de 7/5, 4/6 e 6/4. Já Sasnovich terá pela frente a britânica Johanna Konta, que bateu a australiana Daria Gavrilova por 6/4, 3/6 e 6/3.

Na briga para ser reserva no WTA Finals, Kasatkina avançou ao eliminar a francesa Alize Cornet por 2 sets a 1 - parciais de 6/3, 5/7 e 6/4. Agora vai enfrentar a compatriota Anastasia Pavlyuchenkova, que ganhou da grega Valentini Grammatikopoulou por 7/5 e 6/0.