Mel B é investigada por agredir modelo após evento de moda

17/10/2018 | 16:10



Mel B está envolvida em mais uma polêmica! A ex-Spice Girls está sendo investigada pelo departamento de polícia de Los Angeles. Segundo o site TMZ, que revelou o caso, o modelo Dujuan Thomas prestou queixa contra Mel dizendo que ela o agrediu após evento de moda no último sábado, dia 13, onde Dujuan estava desfilando e, a cantora, na plateia.

Segundo o modelo, ele foi até Mel B nos bastidores do evento e pediu para tirar uma foto, que ela concordou. Dujuan não gostou do clique e, quando disse isso à cantora, ela deu um soco em seu peito com a mão direita. Fontes dizem que, mais tarde naquela noite, ele foi ao encontro de Mel novamente e, quando ela o reconheceu, deu mais um soco no homem.

No vídeo publicado pelo veículo, podemos ver uma mulher, que supostamente é Mel - não é possível ver seu rosto - andando em um corredor com suas amigas, que percebem que estão sendo seguidas. A cantora então se vira para falar com alguém, e o vídeo é cortado.

Dujuan recusou atendimento médico após o ocorrido. Já uma fonte próxima à Mel diz que as acusações são falsas e que sua equipe irá tomar as providências legais cabíveis.

Atualmente Mel está passando por um processo legal pela custódia da filha com o ex-marido, Stephen Belafonte, que já foi acusado de agredir a cantora.