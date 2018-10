Ver Justin Bieber feliz com Hailey Baldwin não ajudou saúde de Selena Gomez: - Ela não pode ficar olhando as fotos deles

17/10/2018 | 16:10



Selena Gomez está colocando sua saúde em primeiro lugar! A estrela está buscando tratamento depois de sofrer um colapso emocional devido a complicações de seu transplante renal. No início de outubro, a cantora foi hospitalizada duas vezes por uma contagem de glóbulos brancos assustadoramente baixa, o que pode indicar um risco de infecção em receptores de transplantes.

Segundo a revista Life & Style, uma fonte revelou que Selena, que sofre da doença auto-imune lúpus, sentiu que sua vida estava fora de controle:

- Ela lidou com ansiedade e depressão desde a adolescência. Ela reconhece seus demônios e está recebendo ajuda antes que seja tarde demais.

A ex-estrela da Disney se internou em uma clínica psiquiátrica depois de ter ataques de pânico. Gomez também está passando por uma terapia comportamental dialética projetada para ajudar a controlar as emoções dolorosas e mudar os padrões de pensamentos negativos.

Infelizmente, não é a primeira vez que Selena busca tratamento. Ela esteve no Arizona's Meadows no início de 2014, entrou em um centro de tratamento em 2016, e completou duas semanas em uma clínica em Nova York para depressão e ansiedade esse ano.

Outra fonte sugeriu para o veículo que ver seu ex-namorado, Justin Bieber, tão apaixonado pela modelo Hailey Baldwin, certamente não ajudou o bem-estar geral da atriz:

- Selena não pode ficar olhando as fotos deles. Ela está traumatizada por isso.

No que diz respeito à reação de Justin à condição de seu antigo amor, parece que ele não está se sentindo muito bem também. O cantor canadense foi visto chorando logo assim que soube da internação de Selena. Segundo uma fonte que falou com o E! News, ambos tiveram lutas emocionais e se ligaram a isso no passado.