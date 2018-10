Jeniffer Oliveira decide processar Douglas Sampaio por episódio de agressão, diz colunista

17/10/2018 | 15:11



Jeniffer Oliveira, a Flora de Malhação - Vidas Brasileiras decidiu processar o ex-namorado Douglas Sampaio, após suposta agressão cometida pelo ator. A atriz entrou com um processo no Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Rio, e as informações foram dadas pela colunista Patrícia Kogut.

Jeniffer relatou que as agressões ocorreram no dia 22 de junho enquanto estava em um bar com o ex no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela postou em seu Instagram um relato sobre o caso, contendo fotos dos hematomas causados pela agressão.

A atriz revela que a situação foi causada por ciúmes.

- Ele cismou que eu estava dançando e chamando atenção. Eu disse que não iria embora. Ele me agrediu diante de inúmeras testemunhas. Não esperava isso dele.

O advogado de Jeniffer, João Bernardo Kappen, pede a pena prevista na Lei Maria da Pena, de pelo menos um ano de retenção. Douglas Sampaio ainda não se pronunciou sobre o caso. O ator já foi acusado de agressão por outra ex-namorada, Rayanne Morais, que inclusive mostrou apoio a Jeniffer.