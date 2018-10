PT prega voto antiDoria, mas não explicita apoio a França

Raphael Rocha

A direção estadual do PT divulgou posicionamento no segundo turno da eleição ao governo do Estado, orientou a militância a votar contra o ex-prefeito da Capital João Doria (PSDB), mas sem explicitar apoio ao atual governador e candidato à reeleição, Márcio França (PSB).

“A executiva estadual do PT, consensualmente, delibera pelo voto contra João Doria e orienta que nossa militância, em conjunto com as direções municipais e zonais, bem como ao lado dos mandatos petistas, atue no sentido de denunciar o que essa candidatura representa: ataque à classe trabalhadora, descaso com a população mais pobre do estado de São Paulo e a desqualificação da política. A prioridade do PT deve ser a a eleição de Fernando Haddad presidente”, informou o petismo.

O PT lançou o ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho como candidato ao Palácio dos Bandeirantes, mas o petista terminou apenas na quarta colocação. Embora tenha feito acenos públicos para Márcio França – Marinho chegou a dizer que a presença do socialista no segundo turno era “alívio” -, o PT viu resistência por parte do atual governador, até porque Doria centra sua campanha em dizer que França é “esquerdista” e aliado ao PT.

“O PT se posiciona desta forma neste segundo turno com a clareza que independente do resultado das eleições no estado estaremos no dia primeiro de janeiro de 2019 na oposição a qualquer um dos projetos que venha a vencer neste segundo turno. Doria, (Jair) Bolsonaro (PSL), (Michel) Temer (MDB) e seus aliados são nossos principais inimigos porque representam o que há de mais nefasto na política nacional”, comentou a direção do partido.