Em entrevista, Marcos Mion emociona ao relembrar morte do irmão: - É um luto eterno

17/10/2018 | 13:10



Foi ao ar na última terça-feira, dia 16, a segunda e última parte do bate-papo de Marcos Mion com André Vasco! Postado no YouTube, o vídeo tem um pouco mais de vinte minutos e tratou, até mesmo, sobre questões mais pessoais do apresentador de A Fazenda 10, como a morte de seu irmão mais velho.

Já quase no final do registro, André acaba tocando no assunto e Mion comenta sobre o trágico acontecimento de seu irmão Marcelo, que faleceu em 1994 por conta de um acidente enquanto comemorava sua aprovação no vestibular de medicina da USP.

- Aconteceu uma fatalidade e, sem dúvida nenhuma, ele me ensinou tudo sobre a vida e me ensinou tudo sobre a morte. Mas assim, a única coisa que eu fiz para não ser igual a ele foi o teatro, o resto a minha vida inteira é uma cópia dele. Basquete, tênis, capoeira. [...] Logo depois que meu irmão morreu, eu entrei em uma depressão gigante.

E continua:

- Vocês podem imaginar, meu irmão de 18 anos tinha acabado de entrar na faculdade, eu tinha 14. Acho que é um luto eterno, mas foi gigante. Eu simplesmente não fazia nada, nada. Não conseguia sair do quarto. Engordei mais de 20 quilos. Fiquei gordo, malzaço. Minha mãe chegou em mim e falou: Seguinte, eu matriculei você em uma escola de teatro e é isso que você vai fazer porque eu sei que é o que está dentro de você e é o que vai te tirar dessa situação.

O apresentador ainda garantiu que foram as aulas de teatro que o ajudaram a descobrir sua verdadeira vocação:

- Quando eu falo tanto da arte é porque a arte me deu a vida. Eu gostei desde o primeiro dia porque, no momento em que eu entrei ali, eu podia ser outra pessoa. Eu podia esquecer o que eu era e o que estava passando e podia dar vida a qualquer personagem que estava ali na atividade, concluiu.